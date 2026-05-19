Manchester City : la perte de Pep Guardiola va entraîner 8 départs

Une page va se tourner. Après une décennie de bons et loyaux services, mais aussi de nombreux titres remportés, Pep Guardiola va tirer sa révérence à Manchester City. Si le principal intéressé et le club mancunien n’ont rien confirmé pour l’heure, la presse britannique assure qu’il va s’en aller et qu’Enzo Maresca prendra la suite. The Athletic explique que c’est peut-être le bon moment pour ce changement car l’effectif de City est composé de beaucoup de nouveaux éléments et qu’il sera peut-être plus facile pour le nouvel entraîneur de poser sa patte sur le groupe. On peut aussi se dire que les joueurs sont venus pour travailler avec Guardiola et que son départ n’est pas forcément une bonne nouvelle.

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Car d’autres départs sont attendus cet été. Outre le préparateur physique Lorenzo Buenaventura et l’entraîneur des gardiens Xabi Mancisidor, Bernardo Silva et John Stones ont déjà annoncé leur intention de s’en aller. Manuel Akanji, qui était prêté à l’Inter cette saison, va s’y établir définitivement. D’autres joueurs sont eux aussi sur la rampe de départ comme Josko Gvardiol. Le Croate a proposé ses services au Real Madrid, a annoncé AS il y a quelques jours. Le Bayern Munich est aussi cité comme un point de chute. Lothar Matthäus a révélé à ce sujet : « j’ai un joueur en tête et j’ai entendu dire qu’ils [Bayern] ont déjà entamé des premières démarches. Un ancien joueur de Bundesliga de Leipzig, qui joue actuellement pour Manchester City, arrière gauche, défenseur central. Gvardiol.»

Des tauliers et des joueurs mécontents sur le départ

Bild confirme un intérêt pour le joueur sous contrat jusqu’en 2028. Autre joueur de City dont l’avenir fait parler : Rodri. Alors qu’on évoquait récemment une proposition de prolongation de contrat de la part des Cityzens, en Espagne, il est toujours question du Real Madrid. Durant le week-end, AS a précisé qu’il a aussi été proposé aux Merengues. Ce mardi, la Cadena SER parle d’un effet domino après le départ de Guardiola. « Rodri est disponible pour le Real Madrid sur le marché des transferts, et le club doit savoir si le nouvel entraîneur souhaite qu’il poursuive sa signature (…) Le départ de Guardiola pourrait également être un facteur déterminant, car souvenons-nous que lors de sa dernière visite, il avait déclaré que personne ne rêverait de jouer pour le Real Madrid. Or, nous savons tous que c’est l’un des souhaits de Rodri», a précisé le journaliste Manu Carreño.

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José Mourinho, qui va prendre les commandes de l’équipe, tranchera sur cette cible. Que Guardiola reste ou parte, James Trafford, lui, changera d’air. Il était venu à City l’été dernier pour être titulaire, il est finalement devenu la doublure de Gianluigi Donnarumma. Récemment, Newcastle, Aston Villa ou encore Tottenham ont été cités comme des points de chute. Omar Marmoush n’est pas non plus assuré de rester en Angleterre. Le Barça a été cité comme un potentiel candidat à sa venue. Nathan Aké est aussi ciblé par les Catalans. La forte concurrence en défense va le propulser vers la sortie. Sauf si Maresca décide de la garder. Idem pour Tijjani Reijnders, arrivé l’été dernier, et Savinho, qui ne seront pas retenus si une offre sérieuse arrive. Mateo Kovacic, lui, est invité à s’en aller. Cela fait donc 8 joueurs, si on ne compte pas ceux qui sont sûrs de partir comme Bernardo Silva ou encore Jack Grealish et Kalvin Philipps (en prêt). Une nouvelle ère va s’ouvrir à City.