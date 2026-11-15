Ligue des Nations : la France bat la Turquie et va terminer première du groupe

C’était le dernier match de cette phase de poules de la Ligue des Nations. Et l’enjeu était majeur, surtout après cette défaite 3-1 contre l’Italie plus tôt cette semaine. Les Bleus, presque sûrs d’être qualifiés pour les quarts, voulaient tout de même terminer à la première place du groupe. Il fallait donc gagner face à la Turquie du côté de Bordeaux, et espérer que la Belgique accroche la Squadra Azzurra, première avec 10 points comme l’écurie tricolore. Pour ce duel, Zinédine Zidane nous réservait encore quelques surprises, puisque Saël Kumbedi était titulaire sur le flanc droit de la défense, tout comme Diouf l’était à gauche, encadrant le duo Jacquet-Konaté. Au milieu, place à Da Cunha, Rabiot et Cherki, avec Olise, Mbappé et Barcola devant, Doué étant forfait de dernière minute. En face, quelques noms bien connus, comme Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ou encore Berke Özer, le portier du LOSC. Au final, avec cette victoire 2-1, et la défaite italienne en Belgique, l’Équipe de France termine en tête du groupe A1.

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Très vite, les Bleus prenaient le contrôle des débats, avec quelques premières situations intéressantes de Cherki (13e), Rabiot (14e) et du revenant Mbappé, qui obligeait le portier ottoman à sortir un bel arrêt sur sa ligne (15e). Les Français avaient ainsi plusieurs temps forts, alternant entre séquences où ils multipliaient les assauts, avec des séquences de possession un peu plus posées. Véritable poison lorsqu’il était trouvé, Kylian Mbappé profitait par exemple des espaces laissés par la défense turque mais butait sur le gardien (34e), alors que Maignan s’interposait bien sur la première situation de l’adversaire des Tricolores, œuvre de Yuksek (35e). En face, Özer était aussi vigilant, comme sur cette tentative d’Olise (38e), alors qu’un but était annulé à Mbappé en raison d’un hors-jeu (39e).

La France a encore fait la différence en deuxième période

Les Bleus dominaient, se montraient menaçants, et contrôlaient bien le match, même s’il fallait tout de même se méfier des Turcs, aussi capables de se frayer des chemins vers la surface adverse. Les défenseurs tricolores étaient d’ailleurs parfois un peu lâchés par leur milieu lorsqu’il fallait défendre. Devant, Mbappé avait dissipé tous les doutes sur son état physique, mais le Merengue, comme Olise et Barcola, étaient encore un peu imprécis dans les derniers mètres. Au retour des vestiaires, Guillaume Restes prenait la place de Mike Maignan, blessé, dans les cages. Et très vite, la France allait prendre les devants. Sur un corner botté par Cherki, Rabiot déviait le ballon de la tête au premier poteau. Encerclé par Barcola et Jacquet, Topçu expédiait le ballon au fond de ses propres cages (1-0, 49e). Une ouverture du score avec un peu de réussite, mais méritée pour les troupes de Zinedine Zidane, alors que dans la foulée, un but était annulé à Arda Güler en raison d’un hors-jeu plus tôt dans l’action.

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Le joueur du Real Madrid était clairement en train de carry sa sélection, mais était souvent frustré par des joueurs défensifs français parfois un peu brouillons de façon générale, mais très attentifs quand l’ancien du Fener avait le ballon, avec un duo Jacquet-Konaté très efficace au marquage. Zinédine Zidane faisait aussi tourner, avec les entrées de Camavinga et d’Eli Junior Kroupi, alors qu’Özer multipliait les interventions décisives dans ses cages. Le gardien turc sortait une nouvelle parade sur un Mbappé malheureux ce soir (64e), puis sur Kroupi (67e). Les Bleus peinaient à faire le break, et étaient toujours sous la menace d’une égalisation. Il faut dire que les attaquants tricolores ne profitaient pas des nombreux espaces laissés par l’arrière-garde turque, comme cette transition rapide mal négociée par Mbappé (76e). Camavinga tentait sa chance de loin, mais il ne trouvait pas le cadre (77e). C’est Eli Junior Kroupi qui signait enfin le deuxième, pour son deuxième match en sélection. Cherki trouvait le joueur de Bournemouth dans la surface, et l’attaquant plaçait un plat du pied devant un Özer pas très inspiré sur le coup (2-0, 81e). Le score n’en est pas resté là, puisque Bardakci a réduit l’écart en toute fin de partie, de la tête sur un corner botté par Güler (2-1, 90e). La défense tricolore était un peu aux abois sur ce coup, et nul doute que Zidane n’aura pas apprécié… Les Bleus connaîtront leur rival pour les quarts de cette Ligue des Nations lors du tirage au sort de vendredi.