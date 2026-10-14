Saudi Pro League : le choc entre Al-Ahli et Al-Nassr reporté sur fond de guerre au Moyen-Orient

Le football saoudien subit les conséquences de l’escalade militaire au Moyen-Orient. Alors que la guerre contre les Houthis provoque de vives inquiétudes dans la région, notamment après des tirs de missiles visant Riyad, le calendrier de la Saudi Pro League se retrouve bouleversé. La Ligue saoudienne a ainsi annoncé le report de trois rencontres de la neuvième journée, dont le choc très attendu entre Al-Ahli et Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo. Une décision qui intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu.

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Initialement prévue jeudi, la confrontation entre les deux cadors du championnat saoudien a été reprogrammée au 6 mars 2027. Dans un communiqué publié mardi sur son site officiel, la Saudi Pro League a justifié ces reports par des «raisons logistiques, compte tenu de la période de repos minimale obligatoire entre les matchs». Si l’instance n’évoque donc pas directement la situation sécuritaire comme motif officiel, ces changements de calendrier interviennent en pleine escalade du conflit régional. Un nouveau bouleversement pour le football saoudien, contraint de revoir son organisation.