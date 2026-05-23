Manchester City : Nico O’Reilly remporte un trophée devant Rayan Cherki

Après Bruno Fernandes avec le titre de meilleur joueur de la saison, c’est une autre récompense qui va à Manchester ce samedi. En effet, Nico O’Reilly a été élu jeune joueur de la saison en Premier League après une année fantastique avec Manchester City. Polyvalent et devenu indispensable dans le système de Pep Guardiola, le milieu de 21 ans a grandement contribué à la belle campagne des siens en affichant une maturité impressionnante pour son jeune âge.

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Auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 34 matchs de championnat, le crack des Skyblues s’adjuge cette distinction individuelle au terme d’un vote serré. Grâce à son impact et sa régularité, il devance ainsi plusieurs grands talents du championnat, finissant notamment devant son coéquipier Rayan Cherki, qui aurait aussi largement mérité ce titre.