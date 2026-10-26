Le FC Barcelone annonce une très longue absence pour Xavi Espart !
Gros coup dur pour le FC Barcelone et Xavi Espart. Défait par le Real Madrid ce dimanche soir (1-2), le club blaugrana a également perdu sa jeune pépite sur blessure, suite à un tacle appuyé d’Aurélien Tchouameni. Ce lundi, le verdict est tombé et l’Espagnol de 19 ans va manquer plusieurs semaines de compétition…
COMUNICAT MÈDIC Les proves realitzades han confirmat que Xavi Espart pateix una lesió a la sindesmosi del turmell dret com a conseqüència d’una acció traumàtica amb un jugador rival durant el partit contra el Reial Madrid.La suite après cette publicitéEl temps estimat de baixa és d’aproximadament set setmanes.— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) October 26, 2026
« Les examens ont confirmé que Xavi Espart souffre d’une lésion syndesmotique à la cheville droite, contractée à la suite d’un choc avec un joueur adverse lors du match contre le Real Madrid. La durée estimée de la convalescence est d’environ sept semaines », indique ainsi le communiqué des Culers.
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