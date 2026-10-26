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Le FC Barcelone annonce une très longue absence pour Xavi Espart !

Par Josué Cassé
1 min.
Xavi Espart avec le FC Barcelone @Maxppp

Gros coup dur pour le FC Barcelone et Xavi Espart. Défait par le Real Madrid ce dimanche soir (1-2), le club blaugrana a également perdu sa jeune pépite sur blessure, suite à un tacle appuyé d’Aurélien Tchouameni. Ce lundi, le verdict est tombé et l’Espagnol de 19 ans va manquer plusieurs semaines de compétition…

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« Les examens ont confirmé que Xavi Espart souffre d’une lésion syndesmotique à la cheville droite, contractée à la suite d’un choc avec un joueur adverse lors du match contre le Real Madrid. La durée estimée de la convalescence est d’environ sept semaines », indique ainsi le communiqué des Culers.

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