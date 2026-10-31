Argentine : Emiliano Martínez a joué avec un doigt cassé lors du Mondial 2026

Emiliano Martínez a disputé la Coupe du Monde 2026 avec un doigt cassé, au prix d’un sacrifice physique qui lui laissera des séquelles définitives. Le gardien argentin s’était fracturé l’annulaire de la main droite lors de la finale de Ligue Europa remportée par Aston Villa face à Fribourg. En découvrant sa radiographie, il avait fondu en larmes, persuadé que cette blessure allait le priver du tournoi. Mais soutenu par Lionel Scaloni, qui lui avait assuré qu’il serait derrière lui quelle que soit l’issue, le portier avait finalement décidé de renoncer à l’opération. Adidas lui avait alors conçu un gant spécial pour lui permettre de jouer, avec le doigt entièrement bandé. Dans un entretien accordé à TyC Sports, Martínez est revenu sur cette période : « Scaloni m’a envoyé un message et m’a dit : "Que tu réussisses ou non, je te soutiendrai… viens quand même." »

La suite après cette publicité

🚨Emiliano Martínez can’t close all the fingers on his right hand



He’s said it will be this way for the rest of his life https://t.co/PXlFkIFKLF — Polymarket Sports (@PolymarketSport) October 30, 2026

Les conditions de préparation et de jeu ont été particulièrement difficiles pour le gardien, qui ne pouvait même pas s’entraîner avec des ballons classiques. « Je me suis entraîné avec des ballons de volley-ball jusqu’au match contre la Suisse », a-t-il expliqué, avant de mesurer l’impact de sa blessure : « À quel point cela m’a-t-il affecté pendant la Coupe du monde ? À 100 %. J’étais pratiquement un zombie. Chaque fois que ma main touchait le sol, je voyais des étoiles. Il restera comme ça pour le restant de ma vie », a-t-il déclaré, précisant qu’il avait toujours besoin d’une opération et continuait à jouer malgré la douleur