Le streamer Zack Nani acquiert de nouveaux droits
Plus rien ne semble arrêter le streamer Zack Nani. Après avoir révolutionné le monde d’internet en récupérant les droits de la Saudi Pro League il y a quelques semaines déjà, le streamer français avait récemment fait parler en s’offrant les droits de diffusion de l’équipe de France Espoirs, devançant Ligue 1+ qui avait tenté par la suite une co-diffusion. En vain.
Les Finales de Copa Sudamericana & Copa Libertadores :
▪️🇧🇷 Atletico Mineiro 🆚 Lanús 🇦🇷 ce Samedi 22 Novembre à 21h
▪️🇧🇷 Palmeiras 🆚 Flamengo 🇧🇷 Samedi 29 Novembre à 22h
Gratuitement sur Twitch & YouTube Zack Nani 📺
Ce jeudi soir, Zack Nani a annoncé une nouvelle surprise à ses abonnées. Il a aussi réussi à récupérer les droits de diffusion de la finale de la Copa Libertadores ainsi que de la Copa Sudamericana. Il diffusera ainsi Atletico Mineiro contre Lanús ce samedi 22 novembre à 21h ainsi que Palmeiras contre Flamengo le 29 novembre à 22h. Et tout ça gratuitement.
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer