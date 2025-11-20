Menu Rechercher
Le streamer Zack Nani acquiert de nouveaux droits

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Ballons de foot @Maxppp

Plus rien ne semble arrêter le streamer Zack Nani. Après avoir révolutionné le monde d’internet en récupérant les droits de la Saudi Pro League il y a quelques semaines déjà, le streamer français avait récemment fait parler en s’offrant les droits de diffusion de l’équipe de France Espoirs, devançant Ligue 1+ qui avait tenté par la suite une co-diffusion. En vain.

Ce jeudi soir, Zack Nani a annoncé une nouvelle surprise à ses abonnées. Il a aussi réussi à récupérer les droits de diffusion de la finale de la Copa Libertadores ainsi que de la Copa Sudamericana. Il diffusera ainsi Atletico Mineiro contre Lanús ce samedi 22 novembre à 21h ainsi que Palmeiras contre Flamengo le 29 novembre à 22h. Et tout ça gratuitement.

