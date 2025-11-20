Le streamer Zack Nani acquiert de nouveaux droits

Plus rien ne semble arrêter le streamer Zack Nani. Après avoir révolutionné le monde d’internet en récupérant les droits de la Saudi Pro League il y a quelques semaines déjà, le streamer français avait récemment fait parler en s’offrant les droits de diffusion de l’équipe de France Espoirs, devançant Ligue 1+ qui avait tenté par la suite une co-diffusion. En vain.

La suite après cette publicité

Ce jeudi soir, Zack Nani a annoncé une nouvelle surprise à ses abonnées. Il a aussi réussi à récupérer les droits de diffusion de la finale de la Copa Libertadores ainsi que de la Copa Sudamericana. Il diffusera ainsi Atletico Mineiro contre Lanús ce samedi 22 novembre à 21h ainsi que Palmeiras contre Flamengo le 29 novembre à 22h. Et tout ça gratuitement.