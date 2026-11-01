OL - Angers : les compositions officielles

Lyon et Angers doivent retrouver le chemin de la victoire ! Les deux équipes s’affrontent cet après-midi pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1, coup d’envoi à 17h15. Les Gones viennent de subir deux revers consécutifs : 3-0 à Hoffenheim et 2-0 au Parc des Princes contre le PSG. Malgré une bonne prestation contre le champion d’Europe, le match précédent en Ligue Europa avait été plutôt inquiétant et un bon résultat au Groupama Stadium est très important pour ne pas lancer une mauvaise série. Paulo Fonseca s’appuiera sur Greif dans les cages, et Niakhaté et Bacher en défense. Devant, Nuamah, Nakamura et Duranville animeront le front de l’attaque.

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De son côté, le SCO n’a plus gagné en championnat depuis trois rencontres. Le dernier match contre Lorient s’était soldé par un 0-0, alors que les deux précédents avaient plus mal fini (défaite 2-5 contre Marseille et 5-1 à Brest). La défense des Angevins doit continuer à être solide et les attaquants devront retrouver de l’efficacité. L’ancien de l’OL, Lopes sera aligné contre son club formateur. Belkhdim, Van den Boomen et Belkebla seront alignés au milieu, Peter et Sbaï en attaque.

Les compositions

Lyon

Greif - Athekame, Niakhaté, Bacher, Abner - Tessmann, Bidstrup, Tolisso - Nuamah, Nakamura, Duranville

Angers

Lopes - Kalulu, Camara, Arcus, Lefort, Raolisoa – van den Boomen, Belkhdim, Belkebla - Peter, Sbaï