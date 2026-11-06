Cesc Fabregas encore sous le choc après le 9-1 infligé à Lens

Cesc Fabregas a encore du mal à réaliser ce que son équipe a accompli. Après l’écrasante victoire de Côme face au RC Lens (9-1) en Ligue des Champions, l’entraîneur espagnol est revenu sur cette soirée exceptionnelle, marquée par un score aussi impressionnant qu’inattendu. « Personne ne pouvait s’attendre à un 9-1, un résultat qui n’existe pas dans le football. Une telle chose ne peut arriver qu’une fois dans une vie, tout au plus », a confié l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone et d’Arsenal. Malgré l’ampleur du succès, Fabregas a tenu à saluer avant tout la prestation collective de ses joueurs. « Je suis fier de mes joueurs, les chiffres sont excellents, mais nous n’en sommes qu’au début de notre parcours en Ligue des champions », a-t-il rappelé. Après seulement quatre rencontres disputées dans la compétition, le technicien refuse de s’enflammer et préfère insister sur la progression de son équipe.

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Car même après une victoire aussi spectaculaire, Cesc Fabregas a trouvé quelques détails à reprocher à ses joueurs. L’Espagnol a notamment regretté un léger relâchement au retour des vestiaires, ainsi que le but inscrit par Ruben Aguilar, son ancien coéquipier. « Dans les cinq premières minutes de la seconde période, nous avons manqué un peu de rigueur. Mais nous avons bien géré la phase défensive autant que la phase offensive, même si le but encaissé m’a énervé », a-t-il expliqué, tout en reconnaissant la qualité de la réalisation adverse. Plus que les neuf buts inscrits, Fabregas retient surtout la manière dont Côme a abordé cette rencontre, sans jamais chercher à gérer son avance. « Un tel résultat attire l’attention, mais j’aime voir l’équipe qui essaie toujours de tout donner. Nous avons respecté le plan de match en allant constamment vers l’avant. » Une exigence qui illustre l’état d’esprit du technicien, déterminé à ne pas laisser ce succès historique détourner ses joueurs de leurs objectifs européens.