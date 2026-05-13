Menu Rechercher
Commenter 5
SPL

Al Nassr : le message puissant de Cristiano Ronaldo après le nul contre Al Hilal

Par Tom Courel
1 min.
Cristiano Ronaldo Al-Nassr @Maxppp

Après un match nul intense contre leur grand rival Al-Hilal hier soir (1-1), Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont perdu l’occasion d’être sacré champion de Saudi Pro League avec Al Nassr. En effet, la formation de Karim Benzema a marqué à la dernière seconde et a évité le piège à l’extérieur. Cependant, ce match nul n’a pas l’air de perturber la star portugaise. Le quintuple Ballon d’Or a notamment posté un message sur Instagram, précisant qu’il fallait encore y croire.

La suite après cette publicité

« Le rêve est proche ! Têtes levées, nous avons encore une étape à franchir ! Merci pour tout le soutien incroyable ce soir ! ». À 41 ans, le Portugais, pleinement investi sous sa tunique jaune, et reste bien évidemment en position de force dans la course au titre avec les siens puisque le leader maintient une avance confortable en tête du classement. Actuellement, cinq points séparent les deux cadors.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL
Nassr
Cristiano Ronaldo

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
Nassr Logo Al Nasr Riyadh
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier