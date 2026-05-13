Al Nassr : le message puissant de Cristiano Ronaldo après le nul contre Al Hilal

Après un match nul intense contre leur grand rival Al-Hilal hier soir (1-1), Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont perdu l’occasion d’être sacré champion de Saudi Pro League avec Al Nassr. En effet, la formation de Karim Benzema a marqué à la dernière seconde et a évité le piège à l’extérieur. Cependant, ce match nul n’a pas l’air de perturber la star portugaise. Le quintuple Ballon d’Or a notamment posté un message sur Instagram, précisant qu’il fallait encore y croire.

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« Le rêve est proche ! Têtes levées, nous avons encore une étape à franchir ! Merci pour tout le soutien incroyable ce soir ! ». À 41 ans, le Portugais, pleinement investi sous sa tunique jaune, et reste bien évidemment en position de force dans la course au titre avec les siens puisque le leader maintient une avance confortable en tête du classement. Actuellement, cinq points séparent les deux cadors.