Équipe de France : quel onze pour affronter l’Italie ?

Le premier rassemblement de l’ère Zidane avait déjà accouché de plusieurs forfaits entre la publication de la liste et le premier match disputé. Le second oblige le nouveau sélectionneur à aller piocher de plus en plus loin dans les réserves françaises, à l’image d’un Saël Kumbedi appelé en renfort pour pallier l’absence de Kalulu. Marcus Thuram et Aurélien Tchouameni ont aussi dû déclarer forfait, pour les deux matches face à l’Italie et la Turquie, tandis que Kylian Mbappé se dirige vers une absence pour le déplacement en Italie jeudi soir.

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Une cascade de forfaits

Ce qui complique forcément la tâche de Zizou, confronté à une pénurie offensive. Ses deux premiers choix au poste de numéro 9 avaient été Ousmane Dembélé et Esteban Lepaul lors de sa première sélection, les deux sont absents pour cause de blessure, les deux suivants étaient Kylian Mbappé et Marcus Thuram et les deux seront également absents face à l’Italie. Elie Junior Kroupi et Senny Mayulu ont été convoqués en urgence, mais seront-ils jugés comme des titulaires possibles pour le match le plus important de ce rassemblement de novembre ?

Seule équipe à avoir frustré les Bleus en septembre, l’Italie voudra rééditer sa performance, à Milan, et Zinédine Zidane devra aligner la meilleure équipe possible. En défense, la présence de Maignan dans les buts semble évidente, tandis qu’il faudra choisir entre Konaté et Jacquet pour accompagner Upamecano. Truffert semble avoir une longueur d’avance sur Diouf dans le couloir gauche, tandis que Malo Gusto a un boulevard devant lui pour démarrer à droite. Au milieu, en l’absence de Tchouameni, Lucas Da Cunha pourrait enchaîner au poste de sentinelle. Un débat se tiendra entre Adrien Rabiot et Eduardo Camavinga, relancé par ZZ en Bleu. Reste à savoir si Rayan Cherki sera menacé par Warren Zaïre-Emery pour le troisième poste au milieu de terrain.

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Qui pour jouer 9 ?

Mais vous l’avez compris, le véritable débat se situe au poste de numéro 9. Car il ne fait guère de doute que Désiré Doué et Michael Olise seront placés dans les meilleures conditions, l’un sur le côté gauche, l’autre à droite. Bradley Barcola peut dépanner au poste d’attaquant axial, mais il n’a pas été pris pour cela dans la liste par Zidane, qui a démontré lors du premier rassemblement qu’il voulait respecter les postes établis au moment de la constitution de la liste (Zaïre-Emery considéré comme milieu et pas comme latéral droit, Mbappé à gauche, etc). Dès lors, cela pourrait aussi exclure l’option d’un Doué recentré, avec un Barcola qui prendrait le côté gauche.

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Qui doit jouer 9 face à l'Italie suite à la cascade de forfaits ? Eli Junior Kroupi Senny Mayulu Désiré Doué Bradley Barcola Autre Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Si l’on suit la logique de Zidane établie lors de la première trêve internationale, chaque joueur est appelé pour un poste précis, et il n’a pas peur d’envoyer un nouveau dans le grand bain, peu importe l’adversité. On l’avait constaté dès le deuxième match des Bleus, face à la Belgique. Ainsi, la place de titulaire pourrait bien se jouer entre Eli Junior Kroupi, 20 ans et revenu à la compétition depuis deux semaines, et Senny Mayulu, 20 ans aussi, polyvalent et plutôt brillant avec le PSG ces dernières semaines dans un rôle de faux numéro 9. Et puisque Zidane a appelé Kroupi avant Mayulu, c’est peut-être lui qui sera propulsé titulaire face à l’Italie…