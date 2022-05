PSG : Angel Di Maria et Neymar réagissent à la prolongation de Mbappé

La suite après cette publicité

En fin de contrat à la fin du mois de juin, Kylian Mbappé a donc finalement décidé de prolonger son contrat jusqu’en 2025 avec le Paris Saint-Germain. Une nouvelle que le Bondynois a d'ailleurs célébrée avec un nouveau triplé contre le FC Metz à l'occasion de la 38ème et ultime journée de Ligue 1. Comblés, Angel Di Maria, qui a fait ses adieux au Parc des Princes, et Neymar n'ont pas manqué de saluer la décision de leur partenaire.

«Je suis très heureux pour Kylian, il a pris la bonne décision en restant ici. Paris est un grand club qui continue de grandir et peut faire de grandes choses» a ainsi reconnu l'ancien Madrilène avant de lancer un défi au champion du monde 2018 : «Kylian est proche d’atteindre la barre des 200 buts ici, de marquer l’histoire». Plus soft, Neymar a malgré tout reconnu l'importance et la dimension prise par KM7 au sein du club de la capitale : «Kylian représente le présent et le futur du Paris Saint-Germain». L'intéressé appréciera.