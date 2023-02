Le père de Warren Zaïre-Emery surpris par la progression de son fils

La suite après cette publicité

Plus jeune joueur à disputer un match de Ligue 1 avec le PSG, plus jeune buteur de l’histoire du PSG en Ligue 1, plus jeune buteur de l’histoire du PSG… Il vaut mieux ne pas avoir le vertige lorsque l’on s’appelle Warren Zaïre-Emery et que l’on bat de nouveaux records de précocité chaque semaine.

Le jeune milieu de terrain de 16 ans, entré dans la rotation du PSG cette saison, épate son lot d’observateurs, à commencer par son père. Interrogé dans L’Équipe, le papa du joueur, prudent comme il le confie, n’a pas caché sa fierté et son étonnement devant la trajectoire de son fils : «C’est vrai, je le trouvais bon quand il était jeune mais, pour moi, ce n’est pas Mbappé. Bon ce n’est pas le même poste. Je me disais à chaque fois : là ça passe, là ça passe encore. Mais j’avoue que quand je l’ai vu jouer avec les moins de 19 ans alors qu’il avait 15 ans, j’étais surpris, oui. Il a fait un vrai bond.» Présent dans le groupe parisien pour affronter l’OM ce mercredi soir (21h10), en 1/8èmes de finale de Coupe de France, Zaïre-Emery pourrait bien disputer son premier Classique.

