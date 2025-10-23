OL : Corentin Tolisso climatise Bâle après une énorme bourde du gardien adverse !

Opposé à Bâle ce jeudi soir dans le cadre de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue Europa, l’OL veut enchaîner après ses victoires contre Utrecht et Salzbourg. Une rencontre qui a d’ailleurs parfaitement débuté pour les hommes de Paulo Fonseca.

Profitant d’une terrible erreur de relance du portier adverse, De Carvalho récupérait le cuir avant de trouver Corentin Tolisso, buteur à bout portant. A noter que le milieu lyonnais totalise désormais 3 buts en 10 matches toutes compétitions confondues.