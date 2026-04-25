OL - Auxerre : les compositions sont tombées

L’OL peut mettre la pression sur ses poursuivants dans la course à la Ligue des Champions. Dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1, Lyon accueille Auxerre ce samedi à 15h (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Un déplacement également capital pour l’AJA, actuellement en position de barragiste.

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Privé de Fofana, Himbert et Nuamah, Fonseca aligne un 4-2-3-1 où Maitland-Niles et Abner encadrent une charnière Mata-Niakhaté. Morton et Mangala font office de double pivot derrière un trio composé d’Endrick, Merah et Moreira. Yaremchuk évolue en pointe. En face, De Percin remplace Léon dans le but, protégé par une défense Senaya-Diomandé-Okoh-Mensah. Devant, Sinayoko sera épaulé par Faivre, Namaso et Opegaard.

Les compositions :

OL (4-2-3-1) :

Auxerre (4-2-3-1) :