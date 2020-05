Ligue des Champions : RMC Sport réclame un gros chèque à l'UEFA

Diffuseur en France de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa jusqu’en 2021, RMC Sport verse 350 M€ chaque année à l’UEFA chaque année, depuis 2018. Cependant, avec l’arrêt des compétitions suite à la crise du coronavirus, la maison mère de la chaîne, le groupe Altice, ne compte pas en rester là. Son président, Patrick Drahi, a en effet confirmé à Reuters qu’il allait demander à l’instance dirigeante du football européen à être remboursé.

« Nous avons déjà payé 175 millions en juillet l’an dernier pour la première partie de la saison et nous avons payé en janvier 175 millions supplémentaires pour la deuxième partie de la saison. (…) Le problème est le suivant : je n’ai vu personne jouer depuis mi-mars. Nous n’allons pas payer pour quelque chose que je n’obtiens pas, ok ? (…) Pour faire simple, je compte récupérer de l’argent, très rapidement », a-t-il indiqué. Pas vraiment surprenant quand on sait que les finances du groupe sont compliquées actuellement. Un plan social est d'ailleurs malheureusement annoncé. L’UEFA est prévenue.