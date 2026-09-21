Équipe de France : Upamecano esquive une question sur Mbappé et Dembélé

Interrogé sur les retrouvailles entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ce lundi à Clairefontaine, Dayot Upamecano a préféré ne pas alimenter la bataille du Ballon d’Or. Le défenseur français, présent parmi les douze joueurs ayant participé à la séance sous les ordres de Zinédine Zidane et David Bettoni, alors que Dembélé et Mbappé sont restés en salle, a simplement évoqué le premier entraînement de la nouvelle ère des Bleus.

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«On a pris du plaisir surtout. Aujourd’hui c’était plus de l’adaptation, aussi pour accueillir les nouveaux. On a passé un très très bon entraînement. Je suis très heureux. On était tous fans de lui quand on était petit. De Barthez aussi et ça fait plaisir d’apprendre de lui. C’est dur de reproduire les contrôles de Zidane (rires). Ses premiers mots? C’était de mettre de l’application sur le terrain et c’est ce qu’on a essayé de faire On ne va pas rentrer dans des débats. On vient de s’entraîner, on a pris du plaisir ici. Regardez mon sourire, on a pris du plaisir.»