Menu Rechercher
Commenter
UEFA Nations League

Équipe de France : Upamecano esquive une question sur Mbappé et Dembélé

Par Valentin Feuillette
1 min.
Dayot Upamecano @Maxppp

Interrogé sur les retrouvailles entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ce lundi à Clairefontaine, Dayot Upamecano a préféré ne pas alimenter la bataille du Ballon d’Or. Le défenseur français, présent parmi les douze joueurs ayant participé à la séance sous les ordres de Zinédine Zidane et David Bettoni, alors que Dembélé et Mbappé sont restés en salle, a simplement évoqué le premier entraînement de la nouvelle ère des Bleus.

La suite après cette publicité

«On a pris du plaisir surtout. Aujourd’hui c’était plus de l’adaptation, aussi pour accueillir les nouveaux. On a passé un très très bon entraînement. Je suis très heureux. On était tous fans de lui quand on était petit. De Barthez aussi et ça fait plaisir d’apprendre de lui. C’est dur de reproduire les contrôles de Zidane (rires). Ses premiers mots? C’était de mettre de l’application sur le terrain et c’est ce qu’on a essayé de faire On ne va pas rentrer dans des débats. On vient de s’entraîner, on a pris du plaisir ici. Regardez mon sourire, on a pris du plaisir.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
France
Dayot Upamecano

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
France Flag France
Dayot Upamecano Dayot Upamecano
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier