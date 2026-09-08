SPL : la danse improvisée de Christophe Galtier après la victoire contre Al-Hilal

Neom a réalisé une très belle opération ce lundi soir en s’imposant 2-0 sur la pelouse d’Al-Hilal lors de la sixième journée de Saudi Pro League. Koné a ouvert le score avant qu’un but contre son camp de Kalidou Koulibaly ne scelle le succès du club entraîné par Christophe Galtier. Avec Alexandre Lacazette comme capitaine, Malang Sarr en défense et Marcin Bulka dans les buts, Neom poursuit la construction d’un effectif ambitieux et vient surtout de faire tomber l’un des poids lourds du championnat saoudien, malgré une équipe d’Al-Hilal particulièrement impressionnante sur le papier, avec notamment Martinelli, Watkins et Summerville.

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Après cette victoire de prestige, Christophe Galtier s’est surtout fait remarquer par une séquence devenue virale sur les réseaux sociaux. Le technicien français a célébré avec ses joueurs dans une ambiance complètement débridée, tapant dans les mains, criant de joie et allant jusqu’à porter l’un de ses hommes pendant que le vestiaire poursuivait les célébrations. Ce succès permet à Neom de réaliser un gros coup au classement et de grimper dans le top 4, devant notamment Al-Ittihad et Al-Ahli.