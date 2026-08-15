Le Stade Rennais pourrait récupérer 10 M€ sur Jordan James

Le Stade Rennais n’a pas fini de faire le vide dans son effectif encore. Parmi les joueurs invités à partir, on retrouve Jordan James (22 ans). Arrivé il y a deux ans pour 5 M€ en provenance de Birmingham, le milieu offensif avait été prêté la saison passée à Leicester. Ça ne s’est pas bien passé puisque le club anglais est descendu en League One.

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De retour en Bretagne où son contrat court jusqu’en 2028, le Gallois dispose de quelques touches en Angleterre. S’il préfère rejoindre la Premier League, Ouest-France révèle qu’une offre de Wolverhampton, relégué en Championship au printemps dernier, serait arrivée. Il s’agirait d’un montage dont le montant global atteindrait 10 M€.