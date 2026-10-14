Le trio d’avocats qui a défendu Kylian Mbappé face au PSG a eu un contentieux avec lui

C’est une histoire annexe au bras de fer judiciaire qui a longtemps opposé Kylian Mbappé au PSG. Pour rappel, après des mois de procédure, le conseil des Prud’hommes de Paris a fini par condamner en décembre 2025 l’ancien employeur du joueur à lui verser 61 M€ pour des arriérés de salaires et de prime (55 M€ + 5,9 M€ supplémentaires correspondant à des congés payés et à des intérêts). Alors déjà joueur du Real Madrid, Mbappé et son entourage sont satisfaits car ils ont obtenu gain de cause. De son côté, le PSG évitait une condamnation pour harcèlement moral et une indemnité à verser doublée. Dans cette histoire, l’avocate historique du joueur, Me Delphine Verheyden, a présenté à son client une équipe d’avocats de choc capable de le défendre au mieux : Pierre-Olivier Sur pour le pénal, Thomas Clay pour le civil et Frédérique Cassereau pour le droit du travail en vue d’une action aux Prud’hommes.

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Ils incarnent l’élite dans leur domaine de compétences et ont forcément des honoraires très élevés en conséquence (plusieurs centaines d’euros par heure), mais plutôt bon marché par rapport aux tarifs pratiqués habituellement. Les ténors du barreau ont plutôt convenu d’une convention avec Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, leur permettant de récupérer une somme en honoraires de résultat en cas de condamnation du PSG supérieure aux 55 M€ réclamés par l’entourage du joueur. Problème, Lamari n’a jamais signé ce document, révèle L’Équipe, et fut ensuite accusée de ne pas respecter ses engagements oraux. En d’autres termes, les propres avocats de Mbappé ont alors reproché à leur client ce que le PSG lui reprochait également. Clay, Cassereau et Sur ont alors saisi le conseil de l’ordre des avocats et réclamaient 6,2 M€ en se référant à la convention présentée à Fayza Lamari. Cette dernière estimait que cette somme était bien trop élevée. Un accord à l’amiable a finalement été trouvé entre les parties autour de 1,5 M€ à verser en plus des honoraires. Contactées par le quotidien sportif, des sources proches de Mbappé réfutaient les accusations selon lesquelles le Madrilène ne souhaitait pas respecter ses engagements, mais il se méfiait et refusait de devenir «une vache à lait.»