L’infernal périple de Munir El Haddadi pour fuir l’Iran

L’ancien attaquant du Barça, Munir El Haddadi, a vécu une véritable épreuve pour fuir l’Iran où il évoluait avec l’Esteghlal FC. Les récentes frappes américaines et israéliennes sur le territoire iranien ont contraint de nombreux sportifs à se mettre à l’abri. L’ancien international marocain, qui a également joué à Valence, Getafe ou encore Séville, a vu son vol annulé à cause des bombardements et a dû entreprendre un périlleux trajet en voiture de 16 heures jusqu’à la frontière turque selon Mundo Deportivo.

Sain et sauf en Turquie, Munir El Haddadi a tenu à rassurer ses supporters sur les réseaux sociaux. « Je tiens à remercier tout le monde pour leurs messages et leur sollicitude concernant ma situation en Iran. Hier, nous avions l’intention de quitter le pays par avion, mais nous avons finalement été évacués et n’avons pas pu décoller », a-t-il écrit. L’attaquant de 30 ans a précisé que le club lui avait fourni une voiture pour rejoindre la frontière, lui permettant de mettre sa sécurité à l’abri et d’envisager un retour prochain en Espagne…