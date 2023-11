Villarreal se sépare de son entraîneur

Premier de son groupe en Ligue Europa avec sa victoire contre le Maccabi Haïfa jeudi soir, Villarreal ne connaît pas le meilleur parcours de son histoire en championnat, pointant à une modeste 13e place en Liga (12 points en 12 journées). Une situation qui a alerté la direction du Sous-marin jaune, qui a décidé de se séparer de l’entraîneur espagnol, arrivée seulement en septembre dernier. Le coach de 55 ans sera remplacé temporairement par le directeur du football, Miguel Angel Tena, pour le déplacement sur la pelouse de l’Atlético de Madrid ce dimanche soir (21h).

«Le club tient à le remercier, ainsi que toute l’équipe d’entraîneurs, pour le travail, le dévouement, le professionnalisme, l’implication et la proximité dont il a fait preuve durant son passage au club, et lui souhaite bonne chance pour son avenir professionnel. Pour sa part, le directeur du football du Villarreal CF, Miguel Ángel Tena, dirigera la séance d’entraînement prévue demain samedi à 11h00 à la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Il s’adressera ensuite aux médias lors d’une conférence de presse prévue à 13h15. Miguel Ángel Tena dirigera l’équipe première lors du match de ce dimanche contre l’Atlético de Madrid», peut-on lire dans le communiqué amarillo. Ce départ ouvre grand la porte à un certain Marcelino, grand favori pour prendre la suite selon AS, lui qui est libre depuis son départ de l’OM.