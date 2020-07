Mercato : la Lazio négocie pour David Silva

David Silva nous l’apprenait récemment, il met un terme à sa collaboration avec Manchester City, après avoir passé une décennie sous le maillot des ciels et blancs. Mais à 34 ans, l’ex-international espagnol ne compte pas pour autant arrêter ce qui l’a mené jusqu’ici, le football. Pour le plus grand bonheur des intéressés. Selon As, si les principaux courtisans étaient initialement deux clubs de Dubaï, un autre club plus huppé serait également venu aux informations et négocierait depuis lundi avec le joueur. Celui-ci n'est tout autre que la Lazio.

En effet, Simone Inzaghi aurait fait la demande expresse de recruter l’ex-joueur de la Roja, qu’il affectionne particulièrement. Au point qu’il y aurait déjà une volonté commune entre le joueur et le club italien de parvenir à un accord dans les prochains jours. Plus tout jeune, David Silva aurait donc deux possibilités. S’exiler à Dubaï et y produire un football certes moins fringant mais plus onéreux, ou rester en Europe et jouer la Ligue des Champions la saison prochaine avec le club romain. Un choix peu évident, mais David Silva peut être rassuré, il ne sera en aucun cas décrié.