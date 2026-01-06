Menu Rechercher
Man City : la durée d’indisponibilité de Ruben Dias est tombée

Le diagnostic est tombé. Privé de Joško Gvardiol durant plusieurs mois, Manchester City devra également composer sans Ruben Dias, lui aussi sorti sur blessure face à Chelsea (1-1). À la veille d’affronter Brighton en Premier League, Pep Guardiola a d’ailleurs annoncé la durée d’indisponibilité du défenseur portugais.

Pep 💬 (On Ruben Dias’ injury) Hamstring. [He will be out for] four to six weeks.
« Tout le monde le sait, je pense. Certains joueurs sont disponibles, d’autres non. Dias, blessé aux ischio-jambiers, sera absent entre quatre à six semaines. Stones, aucune idée. Pas prêt pour les prochains matchs. (Nathan) Aké va bien. Gvardiol sera absent pour longtemps », a indiqué l’entraîneur espagnol en conférence de presse.

