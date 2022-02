Tottenham ne s'inquiète pas pour Antonio Conte

Antonio Conte s'était emporté après la défaite de Tottenham face à Burnley (1-0) alors que ses Spurs avaient battu Manchester City (3-2) quelques jours auparavant. Tottenham compte 4 défaites sur ses 5 derniers matchs de Premier League, et le manager italien, habitué aux victoires et à faire la course en tête en championnat, n'en peut plus. Il a laissé échapper toute sa colère en conférence de presse d'après-match, faisant presque comprendre qu'il faudrait le virer.

Cependant, le président du club, Daniel Levy est fan du caractère de gagnant de l'ancien manager de l'Inter et ne souhaite pas du tout s'en séparer. Le club estime que cette sortie n'était due qu'à la frustration de la défaite mais que l'Italien est concentré sur les objectifs qu'il reste à atteindre selon The Sun. Tottenham affronte en tout cas le Leeds de Marcelo Bielsa ce week-end avec l'espoir de revenir à hauteur de West Ham (6e).