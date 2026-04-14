Newcastle continue de faire confiance à Eddie Howe

Eddie Howe connaît une période de turbulences, comme il l’a rarement connue depuis son arrivée à Newcastle United en novembre 2021. Actuellement à la 14e place de Premier League, les Magpies ont été renversés en fin de partie sur le terrain de Crystal Palace (2-1), le week-end dernier. Un 14e revers en 32 journées de championnat qui n’arrange pas les affaires de Newcastle, à dix points de la 5e place qualificative pour la Ligue des Champions, et surtout d’Eddie Howe, de plus en plus critiqué.

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Pourtant, les dirigeants du club anglais continuent d’accorder leur confiance au technicien anglais de 48 ans. Selon The Athletic, Eddie Howe devrait rester sur le banc de Newcastle jusqu’à l’issue de cette saison, avant de faire le point avec le board des Magpies cet été.