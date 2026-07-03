Romain Faivre va encore être prêté en Ligue 1

À bientôt 28 ans, Romain Faivre va rester en Ligue 1. Joueur de Bournemouth depuis 2023, le milieu de terrain français ne s’est jamais imposé chez les Cherries. Prêté à Lorient, Brest, Al-Taawoun puis à Auxerre, le natif d’Asnières-sur-Seine ne jouera pas pour le club anglais cette saison.

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Sous contrat jusqu’en 2028, Faivre va revenir à l’AJ Auxerre selon Skysports. Le média anglais annonce que le milieu va être prêté (sans option d’achat à la formation icaunaise avec laquelle il a disputé 10 matches en 2025/2026.