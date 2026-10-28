Serie A : malgré le doublé de Cissé, l’AC Milan coule contre Bologne, l’Inter Milan s’offre Venise

Ce mercredi, la Serie A nous offrait un joli spectacle pour la neuvième journée. L’AC Milan recevait Bologne dans un match assez fou. Et ce sont les Rossoblu qui ont ouvert le score via Samuel Mbangula (8e) avant qu’Alphadjo Cissé inverse la tendance d’un doublé (14e et 27e). Cependant Milan a coulé en seconde période. Davide Bartesaghi a marqué contre son camp (60e) avant que Samuel Mbangula s’offre un deuxième but (62e) puis un troisième (86e). Avec cette victoire 4-2, Bologne remonte à la onzième place. De son côté, Milan reste cinquième à 7 points des leaders.

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Un fauteuil repris par l’Inter Milan juste devant la Lazio. Pourtant cela n’a pas été facile pour les Lombards. Longuement accrochés par la lanterne rouge Venise, ils ont fait la différence en fin de match sur des buts contre son camp de Matias Moreno (79e) et d’Akor Adams (82e). Aucun joueur milanais n’a marqué, mais l’Inter s’impose 2-0. Enfin, Parme a accroché le nul contre l’Udinese (0-0).

Les matches de la soirée