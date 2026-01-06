Manchester United a lâché plus de 80 M€ à ses entraîneurs !

La nouvelle est tombée hier matin. « Ruben Amorim quitte son poste d’entraîneur principal de Manchester United. Alors que Manchester United occupe la sixième place de la Premier League, la direction du club a pris la décision, à contrecœur, qu’il était temps d’opérer un changement. Cette décision offrira à l’équipe les meilleures chances de terminer le championnat le plus haut possible. Le club tient à remercier Ruben pour sa contribution et lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. »

Après seulement 14 mois passés sur le banc d’Old Trafford, Ruben Amorim a donc été viré par Manchester United. Le Portugais ne laissera pas une grande trace dans les annales du club anglais. Ce dernier a dirigé 63 matches pour un bilan de 23 défaites, 15 matches nuls et seulement 25 victoires, soit le pire taux de succès (38,1%) de tous les entraîneurs de Manchester United depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson. Enfin, durant son passage à Old Trafford, Amorim a utilisé 25 paires de défenseurs centraux différentes, soit huit de plus que n’importe quelle autre équipe sur cette période.

Se faire virer de MU, ça rapporte gros

Chez les amoureux de Manchester United, Ruben Amorim sera donc vite oublié. En revanche, ce n’est pas le cas des comptables du club anglais. Le Daily Mail révèle en effet qu’Amorim va toucher environ 11 M€ pour son licenciement. Au total, le passage du Lusitanien aura coûté pas moins de 30 M€ aux Red Devils. Aux 11 M€ évoqués s’ajoutent les 10,6 M€ payés pour l’arracher au Sporting Portugal en 2024 et les 8,6 M€ de salaire perçus par le technicien jusqu’à son départ. On comprend mieux pourquoi Amorim affichait un large sourire quand il s’est fait filmer hier en train de se promener tout sourire dans les rues de Manchester.

Ce licenciement coûteux vient s’ajouter à la longue liste des chèques XXL payés par Manchester United à ses anciens coaches. Avant Amorim, les Red Devils avaient déjà lâché 17,5 M€ à Erik ten Hag et son staff. Il convient aussi de rappeler les 22 M€ perçus par José Mourinho et les sommes juteuses touchées par Louis van Gaal (10 M€), Ole Gunnar Solskjaer (11 M€) et Ralf Rangnick (15 M€). Au total, MU a donc lâché plus de 80 M€ à ses anciens entraîneurs.