Les propos très polémiques de Pierre Ménès

Les masques tombent, si tant est qu’il y eût encore besoin de les enlever. Pierre Ménès a visiblement un problème avec ce qu’il appelle être la «réalité du football français». Revenu sur le devant de la scène à travers la mise en examen de Marie Portolano pour diffamation dont il est à l’origine après son dépôt de plainte, l’ancien chroniqueur de Canal+ fait en plus de cela parler de lui à travers des propos particulièrement polémiques. Dans une interview accordée à l’émission Bistro Liberté diffusée sur Youtube, il a souhaité dénoncer un supposé racisme anti-blanc sur les terrains de football d’Île-de-France à travers l’expérience de son fils, inscrit au club de Torcy en Seine-et-Marne.

«Ils ne me disent pas bonjour, ils ne me passent pas la balle, ils m’engueulent quand j’ai le ballon et ils ne prennent pas la douche avec moi», aurait dit à l’époque Axel Ménès, alors âgé de 11 ans, à son père. «Et évidement, et je suis désolé de le dire parce que c’est la vérité, dans l’équipe, il n’y avait que des Maghrébins et des Noirs», ajoute l’ancien journaliste sous les applaudissements du public de l’émission. Son fils aurait arrêté de se rendre aux entraînements après la 3e session. «C’est la réalité du football en Île-de-France, et du football français aussi. Si vous allez voir un match de division d’honneur en région parisienne, vous verrez qu’il y a en général un blanc sur le terrain. Il est gardien de but ou arrière droit», surenchérit-il, prenant les Bleus en exemple. «Regardez l’équipe de France, aujourd’hui il y a onze noirs». La séquence disponible sur X a déjà été regardée des millions de fois provoquant de vives réactions à l’encontre de Ménès. Il convient aussi d’expliquer que cette émission est produite par TVLibertés qui se qualifie de «première chaîne audiovisuelle alternative de France», et affirme vouloir offrir «la parole, sans exclusive, à tous ceux qui défendent l’esprit français et la civilisation européenne».