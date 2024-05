Real Madrid : le vibrant hommage d’Aurélien Tchouaméni et Vinicius à Toni Kroos

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe ce mardi. Alors qu’une prolongation au Real Madrid était parfois évoquée par la presse espagnole, l’annonce de la retraite de Toni Kroos a pris tout le monde à revers. Le milieu allemand, arrivé dans la capitale ibérique en 2014, a tout remporté avec les Merengues et en est devenu une légende absolue. Vainqueur de la Coupe du monde en 2014 avec la Mannschaft, l’ancien du Bayern Munich figure aussi très haut au panthéon des meilleurs milieux de l’histoire du ballon rond. De ce fait, une vague d’hommage à l’honneur du joueur de 34 ans a eu lieu ce mardi. Forcément, adulé par ses coéquipiers au Real Madrid, Kroos a été salué par bon nombre de ses camarades. C’est notamment le cas de bon nombre de ses jeunes coéquipiers.

Sur Instagram, Vinicius a déclaré sa flamme au numéro 8 madrilène : «génial. C’est le mot le plus proche que j’ai pu trouver pour te définir, Toni. Et pourtant, c’est loin d’être ce que tu mérites. Aujourd’hui est un jour triste pour moi et pour les madridistas. Mais c’est un jour terrible pour le ballon, pour le football. Savoir que bientôt nous ne t’aurons plus. Tu pourrais donner tellement plus, tellement plus. Mais je te comprends.Merci pour chaque passe, pour chaque conseil et pour nous avoir permis d’apprendre tant de choses au fil des ans. Nous vous aimons ! Allons jusqu’au 15 (Ligue des Champions) pour toi.» Même son de cloche chez Aurélien Tchouaméni sur Instagram également : «merci pour tout, Maestro. C’était tout simplement incroyable d’être témoin de votre grandeur chaque jour. L’un des meilleurs de tous les temps ! Je me sens béni de pouvoir dire que j’ai joué avec toi dans ma vie. Une autre raison de tout donner pour cette 15ème CHAMPIONS LEAGUE. Merci à toi.» Pour rappel, le Real Madrid affronte le Borussia Dortmund le 1er juin prochain en finale de Ligue des Champions.