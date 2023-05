AC Milan : le message fort d’Ismaël Bennacer

Ce mardi après-midi, l’AC Milan a annoncé une bien mauvaise nouvelle. «L’AC Milan annonce qu’Ismaël Bennacer a été opéré du genou droit ce matin à Lyon. La réparation de la lésion cartilagineuse a été réalisée avec succès par le Dr Bertrand Sonnery Cottet en présence du médecin du club de l’AC Milan, le Dr Stefano Mazzoni. Le temps de récupération est estimé à au moins six mois.» Un coup dur pour l’Algérien, dont la saison est terminée.

Mais le Fennec veut rester positif comme il l’a confié sur ses réseaux sociaux. «Bonjour à tous, l’opération de mon genou s’est très bien passée. Le chemin vers la convalescence commence aujourd’hui. Il sera long, difficile, et me tiendra éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Mais je suis prêt à surmonter cette épreuve avec courage et détermination. Je vais travailler dur, me battre chaque jour, pour revenir plus fort et être à nouveau en mesure de défendre les couleurs de mon club et de mon pays. Merci à tous pour vos messages et la force que vous me donnez pour surmonter tout cela. Je vous tiendrai informés sur chaque étape de ma rééducation.» Touché, Bennacer n’est pas coulé et il a bien l’intention de revenir plus fort.

