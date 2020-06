Manchester City : les déclarations énigmatiques de Roberto Martinez sur Kevin de Bruyne

La crise du coronavirus et les différentes problématiques liées à la reprise des compétitions a fait oublier tout ça, mais Manchester City reste bien privé de compétition européenne pour la saison prochaine. Une sanction problématique, à l'heure où l'objectif principal du club mancunien reste de remporter un titre sur la scène européenne, après s'être affirmé comme une puissance au niveau national.

Autant dire que même s'il est possible que leur appel soit validé et la sanction annulée ou reportée, Pep Guardiola et ses hommes vont devoir profiter de cette édition de la Ligue des Champions pour aller au bout. Les Citizens sont en ballottage favorable pour passer en quarts après cette victoire 2-1 au Bernabéu. Mais en vue de la saison prochaine, cette interdiction pourrait coûter cher...

L'avenir de De Bruyne pourrait être lié à celui de Guardiola

Ainsi, dans des propos rapportés par le Daily Mail, le sélectionneur belge Roberto Martinez a fait des déclarations qui risquent de faire trembler les fans et les dirigeants des Skyblues. « Kevin est un winner. Je pense qu'il prendra tout en compte pour son avenir. Il prendra en considération le fait qu'il y ait une interdiction de Ligue des Champions, et le fait que le coach avec qui il a une relation fantastique reste ou non au club. C'est le moment où un joueur comme De Bruyne vit ses meilleures années et il a tout donné à Manchester City », a lancé le tacticien espagnol.

« Tu te dis : "qu'est-ce qui peut arriver dans les 4/5 prochaines années ?" Personne ne peut lui donner de bon conseil, le seul bon conseil c'est ce que tu ressens en tant que joueur. Quand tu es joueur la dernière chose que tu peux te permettre quand tu finis ta carrière c'est de te dire "j'aurais du changer de club à ce moment" ou "j'aurais dû rester". Kevin est très mature et prendra tout en considération. Si Manchester City est bien suspendu, évidemment que ça aura une influence... », a conclu le sélectionneur des Diables Rouges. Voilà qui va faire parler en Angleterre...