Ligue 1 : Toulouse s’impose avec la manière contre Strasbourg

La 10e journée de Ligue 1 démarrait ce vendredi au Stadium, avec Toulouse (12e) et Strasbourg (13e). Battu à Marseille le week-end dernier (0-2), malgré une belle réaction en seconde période, le Téfécé espérait obtenir son deuxième succès à domicile de la saison, après la victoire contre Le Havre, mi-septembre. En face, Strasbourg souhaitait enchaîner après son superbe succès contre Auxerre (5-1) et poursuivre sa lancée.

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La première période a longtemps été pauvre en occasions. Dario Essugo a bien tenté sa chance, avec une demi-volée du droit depuis l’extérieur de la surface, mais sa tentative a fui le cadre de Guillaume Restes (10e). Malgré la domination alsacienne, les Toulousains ont ensuite progressivement pris leurs marques avec notamment une première frappe pour Santiago Hidalgo, bien négociée par Filip Jörgensen (29e). Le portier strasbourgeois s’est même illustré juste avant la pause en détournant une nouvelle tentative de l’Argentin. Mais dans le temps additionnel, Hidalgo a finalement trouvé la faille après un bon travail d’Oppong et une remise de ce dernier (45e+1, 1-0).

Strasbourg dans le dur et sous tension

Au retour des vestiaires, les hommes de Jens Bertthel Askou ont rapidement accentué leur avantage. À la 56e minute, sur un corner parfaitement tiré par Cristian Casseres, Mark McKenzie a profité d’un marquage trop laxiste pour placer une tête victorieuse et faire le break (2-0). Strasbourg a fini par réagir, 12 minutes plus tard. Profitant d’un manque d’agressivité de la défense toulousaine, Giovanni Reyna s’est infiltré dans la surface avant de tromper Guillaume Restes d’un plat du pied droit (68e, 2-1).

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Le Racing espérait revenir à hauteur des locaux, mais à la 76e minute, Thomas Jörgensen jaillissait et déclenchait une volée puissante du gauche qui termina sa course dans le but (3-1). Très solides en fin de partie, les Toulousains réussissaient à conserver le cuir pour décrocher un troisième succès en championnat cette saison. Toulouse monte provisoirement à la 10e place, et plonge Strasbourg dans la crise. Les hommes d’Hugo Oliveira n’ont remporté qu’un seul de leurs sept derniers matchs.