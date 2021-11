Nantes : Ludovic Blas revient sur son mercato estival

Auteur de 6 buts en 12 matches de championnat, le milieu offensif du FC Nantes Ludovic Blas participe au bon début de saison des Canaris, actuellement onzièmes avant d'affronter le Paris Saint-Germain ce samedi après-midi (match à suivre sur notre live commenté). Dans un entretien accordé au Parisien, le joueur de 23 ans s'est livré sur son dernier mercato estival, lors duquel il aurait reçu des opportunités de départ intéressantes, sans les citer, qu'il aurait accepté si la situation du FCN n'était pas aussi compliquée.

«Mon premier objectif était de sauver le club. Après, c’était le mercato, tout était possible mais je n’ai pas dit que je voulais quitter le club. J’ai toujours été présent pour le FC Nantes. Dire que je ne voulais pas partir serait un mensonge, mais j’avais 70 % à Nantes et 30 % ailleurs. J’étais plus parti pour rester même si en période de mercato il peut y avoir des opportunités qui ne se refusent pas. Partir sur une saison difficile, cela n’aurait pas été beau à voir…», a-t-il déclaré au quotidien local.

