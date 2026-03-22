Man City : Ruben Dias forfait de dernière minute contre Arsenal
Malgré une saison en demi-teinte, Manchester City a l’occasion de soulever un premier trophée dans cet exercice 2025-2026 à l’occasion de la finale de League Cup contre Arsenal, ce dimanche après-midi. Une rencontre que ne jouera pas Rúben Dias, à en croire les informations de The Athletic.
En effet, le défenseur central de 28 ans souffre d’une blessure aux ischio-jambiers, le contraignant ainsi à déclarer forfait pour cette finale à Wembley. Il devrait selon toute vraisemblance ne pas se présenter au rassemblement du Portugal pour les deux matchs amicaux à venir face au Mexique (le 29 mars) et face aux États-Unis (le 1er avril), deux des trois pays hôtes de la prochaine Coupe du Monde.
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