Ligue des Champions : les Madrilènes sont déjà en panique !

Ce fut un sacré match que nous ont offert le champion d’Europe en titre et le club le plus titré de l’histoire de la compétition. Un score de parité 3-3 avec de véritables golazos, qui ont régalé tous les amateurs de foot. Mais au final, force est de constater que, sans être catastrophique pour autant, c’est un mauvais résultat pour l’équipe de Carlo Ancelotti. Effectivement, Manchester City n’aura besoin que d’une courte victoire pour obtenir son ticket pour les demies devant son public. Du côté de la presse madrilène, on est déjà particulièrement inquiet.

« Soit Bellingham se ressaisit, soit ça sera presque impossible pour le Real Madrid à l’Etihad », va jusqu’à titrer le journal Marca. Dans son article, le média regrette que cette confrontation se soit produite si tôt dans la compétition, et que ça aurait dû être l’affiche de la finale. Le journal madrilène dévoile aussi une stat assez forte : Manchester City est invaincu à la maison en compétition européenne depuis 2018, et va jusqu’à utiliser le mot « miracle ». Dans un autre article, le média évoque un « défi titanesque ».

Les Madrilènes ne sont pas sereins

« Tout se jouera à l’Etihad, où l’équipe d’Ancelotti est obligée de faire un exploit, cette fois sans l’aide magique du Bernabéu », explique de son côté l’autre gros journal de la capitale espagnole, AS. Il faut dire que de l’autre côté des Pyrénées, ce n’est pas forcément le niveau du Real Madrid qui inquiète, mais la puissance d’un Manchester City qui devrait compter sur Kevin de Bruyne au retour. « Aujourd’hui, Manchester City ne crée pratiquement pas de danger et même comme ça, tu prends 3 buts, c’est incroyable », a par exemple lancé l’ancien joueur et consultant Alvaro Benito sur la Cadena SER.

« City ne sait pas perdre. Pour moi, c’était du 60-40% pour City avant ce match. Maintenant, c’est du 80-20 pour City », a expliqué le célèbre journaliste Paco Gonzalez sur la Cadena COPE. « L’équipe qui manquera le moins d’occasions passera », a de son côté résumé Rodrygo après le match. Il faut dire qu’en plus de la statistique citée plus haut, City n’a pas perdu depuis novembre 2022 à la maison toutes compétitions confondues, soit un an et demi sans perdre devant son public. On sera fixé dans une semaine…