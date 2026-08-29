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Crystal Palace : Daniel Muñoz va signer à Nottingham Forest

Par Kevin Massampu
1 min.
Daniel Muñoz @Maxppp

Nottingham Forest va renforcer sa défense dans les prochaines heures. En effet, un accord total a été trouvé entre les Reds - qui ont tenu en échec Liverpool ce samedi à Anfield en Premier League (2-2) - et Crystal Palace pour le transfert de Daniel Muñoz. Le latéral droit colombien, âgé de 30 ans, va s’engager pour trois saisons, avec une année supplémentaire en option, contre environ 25,7 millions d’euros, selon The Athletic. Le club londonien a donné son feu vert à Muñoz pour passer sa visite médicale à Nottingham.

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Arrivé en provenance de Genk à l’été 2020, l’international colombien (51 sélections) - présent lors de la dernière Coupe du Monde avec la sélection sud-américaine - a disputé 109 rencontres avec les Eagles. Le défenseur a inscrit 11 buts et a notamment été un acteur prépondérant des trois trophées remportés par Palace, lors des deux dernières saisons : la FA Cup (2024/2025), le Community Shield (2025/2026) et la Ligue Conference (2025/2026).

Pub. le - MAJ le
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