Endrick a fait ses adieux à Palmeiras

Endrick a disputé son dernier match cette nuit avec Palmeiras. La performance de l’attaquant et celle de son club formateur ne resteront pas dans les mémoires avec ce pauvre 0-0 face à San Lorenzo en Copa Libertadores. Le jeune avant-centre a même été remplacé dès la 70e minute par Abel Ferreira. Le Portugais s’est justifié en conférence de presse, affirmant que le joueur était légèrement diminué au genou. Les supporters ont tout de même profité de cette dernière apparition pour rendre hommage à leur joyau, présent en équipe première depuis un an et demi seulement. Le jeune homme de 17 ans, future recrue du Real Madrid la saison prochaine, a tenu à remercier les fans et son club dans un discours émouvant.

«Je suis à la fois heureux et triste. Je suis très reconnaissant envers Palmeiras pour tout ce qu’il a fait dans ma vie. C’est difficile de parler… mais je suis très heureux. J’ai pleuré là-bas (sur le terrain), mais je vais essayer de ne plus pleurer pour rester calme, a souri l’international brésilien. Je dois remercier ma famille, mon père, ma mère, mon frère… Je les remercie car ils ont vraiment été avec moi tout ce temps. Je remercie aussi mes coéquipiers et le staff technique. Palmeiras est une famille pour moi aussi. On plaisante en disant que nous passons plus de temps entre joueurs qu’avec la famille car il y a beaucoup de voyages. Je suis très content de tout et je remercie Dieu d’avoir deux merveilleuses familles dans ma vie.» Après l’émotion du départ, place à la Copa America et au Real Madrid.