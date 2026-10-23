Johann Lepenant ne pensait pas rester au FC Nantes

Johann Lepenant aurait bien pu quitter le FC Nantes lors du dernier mercato estival. Dans un entretien exclusif accordé à Ouest-France, le milieu de terrain de 24 ans est revenu sur un été particulièrement mouvementé, durant lequel il s’imaginait poursuivre sa carrière loin de la Beaujoire. Alors que de nombreux joueurs ont quitté les Canaris, l’ancien Lyonnais faisait lui aussi partie des candidats au départ. « C’était compliqué, oui… Parce que je ne pensais pas rester. J’ai eu des contacts », a-t-il confié. Interrogé sur l’intérêt de l’OGC Nice, Lepenant a confirmé avoir échangé avec le club azuréen, tout en précisant que d’autres pistes étaient beaucoup plus avancées. « Oui, mais j’étais aussi en négociations plus avancées avec d’autres clubs. Mais au final, ça ne s’est pas fait. Quand ça capote alors qu’un accord était proche, il y a forcément de la déception », a expliqué le Nantais, sans dévoiler l’identité des autres formations intéressées.

La suite après cette publicité

Finalement resté à Nantes, Johann Lepenant reconnaît que cet épisode a eu des conséquences sur sa préparation et ses premières semaines de compétition. Alors qu’il s’attendait à changer de club, le milieu français a dû rapidement se remettre dans le quotidien nantais, malgré la frustration provoquée par l’échec de son transfert. « Après, je suis quelqu’un qui tourne vite la page, mais c’est vrai qu’en début de saison, j’étais peut-être encore dans mes pensées », a-t-il admis. Une situation qui permet de mieux comprendre les difficultés rencontrées par le joueur depuis la reprise, dans un contexte déjà délicat pour le FC Nantes. Au cours de cet entretien réalisé à la Jonelière, quelques jours avant la défaite face à Dunkerque (2-3), Lepenant est également revenu sur la saison précédente, les critiques dont il a fait l’objet ces dernières semaines et son état d’esprit actuel. L’ancien Lyonnais devra désormais retrouver de la régularité pour aider les Canaris à redresser la barre après un début d’exercice compliqué.