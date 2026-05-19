La convocation de Neymar à la Coupe du Monde enflamme la presse, Arsenal tout proche d’écrire l’histoire

Les réactions folles de la sélection de Neymar Junior

Neymar Jr sera à la Coupe du Monde avec le Brésil. C’était l’interrogation de la soirée pour tous les fans du joueur et l’issue a été positive. Auteur d’une saison en dent de scie avec Santos, l’ancien parisien a été convoqué par Carlo Ancelotti et va revêtir le mythique numéro 10 de la Seleçao pour la 4e fois en Coupe du Monde comme l’indique O Globo, près de 3 ans après sa dernière sélection qui remonte à octobre 2023. Un choix qui divise quant à la forme physique du joueur de 34 ans pour une telle compétition. Forcément au petit matin, la presse réagit à cette convocation. À commencer par L’Équipe qui reprend la phrase du sélectionneur « il jouera s’il le mérite ». Du côté de la presse catalane également, on se réjouit de la nouvelle. C’est le cas de Sport qui précise qu’Ancelotti pardonne Neymar avec cette convocation tandis que pour Mundo Deportivo, cette convocation est méritée. Une annonce en grande pompe dans une salle qui a explosé au moment de l’annonce du nom de Neymar. Plusieurs vidéos montrant des jeunes Brésiliens faire la fête dans les rues après l’annonce inondent également les réseaux sociaux alors qu’une vidéo montrant le Brésilien tout heureux s’exclamant, j’y suis, j’y fais également le tour du monde.

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Arsenal attentif au match de Manchester City

Arsenal n’est plus qu’à « un pas du paradis » après son succès 1-0 face à Burnley comme le placarde le Daily Mail. Kay Havertz vole et rapproche Arsenal de la gloire indique de son côté le Daily Star. Comme souvent, Arsenal s’en est remis à son arme secrète : les corners et l’allemand a inscrit le 18e but des Gunners cette saison dans ce même exercice en championnat. Un but au combien important qui permet aux hommes de Mikel Arteta de glaner un 25e succès en championnat cette saison et prendre provisoirement cinq longueurs d’avance sur Manchester City qui se déplace à Bournemouth ce mardi. Un match que les Gunners vont scruter avec la plus grande attention puisqu’en cas de match nul ou de défaite des Cityzens de Pep Guardiola, Arsenal sera couronné pour la 14e fois de son histoire champion d’Angleterre et mettra fin à 22 ans sans Premier League.

Flick peut battre un record de Luis Enrique

La prolongation d’Hansi Flick fait la une de Sport. Le média catalan met en avant la déclaration du technicien catalan qui a déclaré avoir «plus faim que jamais» après avoir prolongé son aventure avec les Blaugrana jusqu’en 2028. Une juste récompense après une saison globalement réussie et un nouveau titre glané en Liga. Et le dernier match pourrait permettre à Flick d’agrandir encore plus son crédit. En effet, comme l’indique Sport, en cas de succès lors du dernier match de la saison face à Valence, le technicien allemand dépasserait les 59 succès en championnat en deux saisons, établi par Luis Enrique. Avec 59 succès en 75 rencontres, il a dépassé Pep Guardiola lors des saisons de 2008 à 2010 et pourrait être le premier entraîneur blaugrana à réaliser 60 succès en championnat en deux saisons. Outre cette rencontre, le technicien est également déjà projeté pour la saison à venir et notamment le choix du futur numéro 9 catalan après le départ officialisé de Robert Lewandowski. Malgré les difficultés économiques du club, le coach a reconnu avoir besoin d’un attaquant et travaille activement sur différents dossiers.