Liverpool : Mo Salah est bien titulaire en Premier League

La décision d’Arne Slot de laisser Mohamed Salah sur le banc, lors du quart de finale aller de Ligue des Champions perdu face au Paris Saint‑Germain (2-0) a provoqué un véritable quiproquo autour de la gestion de l’Égyptien. Beaucoup s’attendaient à voir la star de Liverpool débuter ce choc européen, mais l’attaquant n’a finalement pas disputé la moindre minute de la rencontre mercredi. Un choix qui a surpris observateurs et supporters, tant l’importance de Salah dans les grands rendez-vous des Reds est habituellement centrale.

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Trois jours plus tard, le scénario change puisque Salah retrouve une place de titulaire pour la réception de Fulham en Premier League. L’entraîneur néerlandais a également remanié son onze avec les titularisations d’Andy Robertson, de Curtis Jones et du jeune Rio Ngumoha. Cette rotation, intervenue juste après la défaite contre le PSG, alimente l’idée d’une gestion calculée de l’effectif avant le match retour européen, mardi soir à Anfield.