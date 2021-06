Euro, Pologne : Arkadiusz Milik réagit à son forfait

Placardisé au Napoli mais revenu sur le devant de la scène sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik (27 ans) devait former, avec Robert Lewandowski, l’une des paires d’attaquants les plus sexy de l’Euro. Malheureusement pour le Marseillais, une blessure au genou l’a contraint à déclarer forfait pour le Championnat d’Europe. Une décision que le principal intéressé a commenté.

« Jouer l’Euro pour la Pologne est le rêve de tout footballeur. C'est difficile pour moi de quitter le groupe, mais c'est une sage décision. Je sais que je ne peux pas jouer à 100%. J'ai dit au revoir à mes collègues. J'ai dit qu'ils auraient un grand fan pour les soutenir depuis chez eux. La Pologne au combat ! »

Gra dla Polski na Euro to marzenie każdego piłkarza. Opuszczenie zespołu jest dla mnie trudne, ale to świadoma decyzja. Wiem, że nie mogę grać na 100 %. Pożegnałem się z kolegami. Powiedziałem, że będą mieli super kibica, który będzie ich wspierał z domu. Do boju Polsko! 🇵🇱 pic.twitter.com/tra2kwz6j6