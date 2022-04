Rachat de Chelsea : la famille Ricketts jette l'éponge

Le rachat de Chelsea se précise de jour en jour mais ce dernier ne se fera pas par la famille Ricketts. Via un communiqué publié vendredi, la famille de Tom et Laura Ricketts, propriétaires de la franchise américaine de baseball des Cubs de Chicago, qui s’était associée à Ken Griffin, un multimilliardaire américain spécialisé dans les fonds d’investissement, et à Dan Gilbert, propriétaire de la franchise de basket des Cleveland Cavaliers, a ainsi annoncé qu’elle ne soumettrait pas d’offre finale, faute d’accord de tous les membres du consortium sur la composition de celle-ci.

«Le groupe Ricketts-Griffin-Gilbert a décidé, après mûre réflexion, de ne pas soumettre d'offre finale pour le Chelsea FC. Dans le processus de finalisation de la proposition, il est devenu de plus en plus clair que certaines questions ne pouvaient être abordées étant donné la dynamique inhabituelle autour du processus de vente», peut-on notamment lire au sein du communiqué. Dès lors, il ne reste plus que trois candidats pour reprendre le club lâché par son propriétaire russe Roman Abramovich : Todd Boehly, copropriétaire de la franchise américaine de baseball des LA Dodgers et de basket Los Angeles Lakers, Sir Martin Broughton, ancien président de Liverpool et Steve Pagliuca, qui a des parts dans la franchise américaine de basket des Boston Celtics et de l’équipe italienne de foot l’Atalanta Bergame.