Juventus : Moise Kean vers la Premier League

Après une expérience peu fructueuse du côté d'Everton, Moise Kean (22 ans) était retourné à la Juventus l'été dernier, mais n'a pas vraiment satisfait la direction des bianconeri. Avec cinq buts marqués et deux passes décisives délivrées en 32 matches de Serie A, son bilan n'est pas flamboyant et la Juventus pense à s'en séparer.

Selon les informations de Sky Sports, plusieurs clubs de Premier League aimerait le faire venir. Parmi eux, Fulham et Nottingham Forrest, deux clubs récemment promus dans l'Élite anglaise, auraient montré un intérêt. Cependant, le buteur de 22 ans n'est pas très partant pour rejoindre un club de bas de tableau et préfère attendre d'autres opportunités. Comme l'explique la Gazzetta dello Sport, un retour au PSG, dans le cadre d'un échange avec Leandro Paredes, est notamment évoqué et pourrait davantage le convaincre.