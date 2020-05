Grèce : reprise de la Super League le premier week-end de juin

Après l'Allemagne, qui a déjà repris, et le Portugal et l'Espagne, qui reprendront début juin, c'est au tour de la Grèce de dévoiler la date de reprise de son championnat. La Super League reprendra ses droits le week-end du 6-7 juin. Comme nous l'apprennent les médias grecs, le gouvernement a donné son feu vert ce mercredi après la finalisation des protocoles pertinents qui seront respectés à chaque rencontre jusqu'à la fin de la saison.

La suite après cette publicité

Le championnat aura donc été suspendu sur trois mois. L'Olympiakos de Mathieu Valbuena est leader avec quatorze points d'avance sur son dauphin, le PAOK. La saison régulière va laisser place aux play-offs et play-out. À ce sujet, la Super League a communiqué pour annoncer la réunion du Conseil d'administration ce jeudi.

«Il est annoncé que le jeudi 28/05/2020 à 13h00, il y aura un conseil d'administration de la Super League, par vidéoconférence. Les points à l'ordre du jour sont les suivants :

1 / Tirage au sort Play Out. Définition des matches de Play Off & Play Out.

2 / Divers. »