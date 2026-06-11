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Le Havre : Didier Digard prolonge

Par Jordan Pardon
1 min.
Didier Digard sur le banc du HAC. @Maxppp

Sollicité en France alors qu’il arrivait en fin de contrat, Didier Digard a finalement fait le choix de prolonger au Havre pour une année (plus une en option). Le club normand a officialisé la nouvelle ce jeudi comme cela était pressenti ces dernières heures. Pour rappel, Demba Ba devrait, lui, débarquer pour succéder à Mathieu Bodmer en tant que directeur sportif.

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«C’est une excellente nouvelle : Didier Digard prolonge son aventure sur le banc du HAC ! Didier Digard va endosser une troisième saison consécutive le rôle d’entraîneur du HAC (son contrat est prolongé d’une année, plus une en option) pour la plus grande joie des supporters Ciel&Marine qui l’acclament désormais. Une stabilité de plus en plus rare dans le football français mais dont se réjouit grandement le Havre Athletic Club», indique le HAC.

Pub. le - MAJ le
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