Liga
Real Madrid : la première sortie médiatique de Mourinho sur Mbappé
1 min.
@Maxppp
José Mourinho va entraîner Kylian Mbappé. Rien que de l’imaginer, cela met l’eau à la bouche tant l’entraîneur portugais a coaché de grands noms, ce qui a parfois produit des étincelles, sur le terrain ou dans les médias. Comment cela se passera-t-il avec un Kylian Mbappé frustré de sa dernière saison à Madrid ?
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« Je suis là pour aider, pas pour critiquer. Mbappé est un joueur phénoménal , et je vais tout faire pour l’aider à devenir encore meilleur », a exposé José Mourinho lors de sa première interview accordée, à Vanity Fair, depuis qu’il est redevenu l’entraîneur du Real Madrid.
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