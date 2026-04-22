Chelsea tient son entraineur pour la fin de saison

C’est officiel depuis quelques minutes. Liam Rosenior n’est plus l’entraineur de Chelsea, seulement trois mois et demi après avoir rejoint le club anglais. La déroute, une de plus, hier à Brighton aura été celle de trop pour la direction des Blues.

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Celle-ci a déjà nommé un nouvel entraineur. Il s’agit de Calum McFarlane, «qui prendra en charge l’équipe en tant qu’entraîneur-chef par intérim jusqu’à la fin de la saison» indique le communiqué du club. Le technicien avait déjà assuré l’intérim entre Maresca et Rosenior. Cette fois, il aura plus de temps devant lui.