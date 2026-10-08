Real Madrid : Raúl Asencio fait son mea culpa

Raúl Asencio a profité d’un entretien accordé au quotidien espagnol AS pour revenir sur une période particulièrement compliquée de sa jeune carrière. À seulement 23 ans, le défenseur du Real Madrid reconnaît avoir dû grandir rapidement, après plusieurs épisodes extrasportifs et une récente opération du tibia. Désormais plus mature, le joueur formé au club madrilène assume ses erreurs de jeunesse et semble avoir pris conscience de certaines responsabilités liées à son statut de footballeur professionnel. Une période difficile qui lui aurait permis de prendre du recul, tout en mesurant davantage le privilège de porter le maillot du Real Madrid.

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Interrogé notamment sur l’affaire judiciaire dans laquelle il avait été impliqué avec d’anciens coéquipiers, et qui s’est achevée par sa mise hors de cause en septembre dernier, Asencio a néanmoins tenu à défendre sa position. « Je n’ai tué personne, je n’ai rien fait. Mais au-delà de ça, c’était une procédure. J’avais la conscience tranquille et c’est le plus important », a-t-il expliqué. Le défenseur espagnol affirme avoir toujours abordé cette période avec sérénité, convaincu de n’avoir commis aucune faute dans cette affaire. Il souhaite désormais laisser derrière lui ces derniers mois mouvementés et se consacrer pleinement à sa carrière madrilène.